In Afghanistan haben die Taliban eine neue Regelung in der Hauptstadt Kabul eingeführt. Frauen dürfen öffentliche Parks und Vergnügungs-Parks nicht mehr betreten. Grund dafür ist, dass Regeln nicht eingehalten worden sind. Diese Regel war, dass Frauen und Männer die Parks nur getrennt besuchen dürfen. Mit dieser neuen Regel haben Frauen in der Öffentlichkeit noch weniger Bewegungs-Freiheit.

Taliban an der Macht

Die Taliban haben die Macht im August 2021 übernommen. Seitdem wurden viele Rechte von Frauen eingeschränkt. Zum Beispiel das Reisen ohne männliche Begleitung. Jugendliche Mädchen dürfen im Großteil des Landes nicht in die Schule gehen. Außerhalb der eigenen Wohnung müssen Frauen einen Hidschab oder eine Burka tragen. Diese Bekleidung verdeckt den Körper und meist auch das Gesicht einer Frau.

Die Taliban sind eine radikal-islamistische Gruppe. Die Taliban respektieren Menschen-Rechte kaum oder gar nicht. Vor allem Frauen-Rechte werden sehr stark missachtet. In Afghanistan werden die Gesetze streng nach den Ansichten der Taliban festgelegt.