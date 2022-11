In Zukunft wird es bei der Firma Red Bull 3 Chefs geben. Gemeinsam werden Franz Watzlawick, Alexander Kirchmayr und Oliver Mintzlaff verantwortlich für die Firma Red Bull sein. Dies gab der Sohn von Dietrich Mateschitz in einem Brief bekannt.

Dietrich Mateschitz war am 22. Oktober nach schwerer Krankheit gestorben.

Aufgaben aufgeteilt

Franz Watzlawick, Alexander Kirchmayr und Oliver Mintzlaff werden gemeinsam für Red Bull verantwortlich sein. Sie arbeiten bereits seit einiger Zeit in wichtigen Bereichen bei Red Bull.

Große Firma

Red Bull ist eine sehr erfolgreiche Firma. Sie gibt sehr viel Geld für Veranstaltungen im Bereich der Extrem-Sportarten aus. Auch eine eigene Medien-Firma mit Fernseh-Sendern wie Servus TV gehört zu Red Bull. Dietrich Mateschitz galt als die reichste Person Österreichs.