Am 12. August 2022 wurde der weltweit berühmte Schriftsteller Salman Rushdie bei einer Literatur-Veranstaltung in New York von einem Angreifer angegriffen und dabei schwer verletzt. Der Angreifer hatte Rushdie mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Salman Rushdie musste not-operiert werden.

Nun wurde bekannt, dass die Messer-Attacke Rushdie für den Rest seines Lebens beeinflussen wird. Ein Auge ist so stark beschädigt, dass Rushdie damit nie wieder sehen wird. Zusätzlich wurde ihm bei einer Hand die Nerven so stark beschädigt, dass er sie nicht mehr benutzen kann.

Bedrohungen

Der Angreifer sagte, dass er den Schriftsteller angegriffen hat, weil dieser mit seinem Roman "Die Satanischen Verse" den Islam beleidigt haben soll. Dieses Buch war 1988 erschienen. Nach der Veröffentlichung des Buches wurde Rushdie immer wieder bedroht und er lebte mit Polizei-Schutz.