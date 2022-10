Der Hurrikan "Ian" hat im US-Bundes-Staat Florida extreme Schäden verursacht. Der Hurrikan "Ian" war am vergangenen Mittwoch auf das Festland in Florida getroffen. Über 3 Tage lang ist er über den US-Bundes-Staat Florida gezogen. Der Hurrikan "Ian" hat in Florida Wind-Geschwindigkeiten von über 200 km/h erreicht. Es kam zu starken Regen-Fällen, Sturm-Fluten und Überschwemmungen.

Rund 80 Todes-Opfer sind bisher bekannt. Hunderttausende Haushalte haben noch immer keinen Strom. Der Wieder-Aufbau in den betroffenen Gebieten wird sehr lange dauern.

Große Schäden auch in anderen Bundes-Staaten

Nach Florida ist der Hurrikan weiter in die US-Bundes-Staaten North Carolina, South Carolina und Virginia gezogen. Auch dort hat der Hurrikan teils große Schäden verursacht.

Jedes Jahr

Ein Hurrikan ist ein Wirbel-Sturm. Er kommt vor allem in tropischen Gebieten vor. Jedes Jahr ziehen mehrere Hurrikans über diese Gebiete.