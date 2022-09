Heute (29. September) ist der "Internationale Tag gegen Lebensmittel-Verschwendung". Ungefähr 40 Prozent der Lebensmittel auf der Welt werden verschwendet. Das sind 40 von 100 Lebensmitteln. In Österreich zum Beispiel landen jedes Jahr 1 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll.

Schlecht für die Umwelt

Lebensmittel-Verschwendung ist schlecht für die Umwelt und das Klima. Lebensmittel-Verschwendung kann auch Treibhaus-Gase verursachen. Ein Treibhaus-Gas ist zum Beispiel CO2. Treibhaus-Gase entstehen durch Fahrzeuge und Fabriken.

Plan wird gefordert

Der WWF Österreich und "Too Good to Go" fordern einen Plan von der Politik. Bis zum Jahr 2030 soll jeder Österreicher seine Lebensmittel-Abfälle halbieren. Auch bei der Lebensmittel-Produktion und der Lebensmittel-Lieferung soll es weniger Abfälle geben. Aktuell ist dieses Ziel aber schwer erreichbar. Bis jetzt gibt es nur freiwillige Maßnahmen gegen Lebensmittel-Verschwendung. Mit dem geforderten Plan soll es klare Regeln beim Umgang mit Lebensmitteln geben.

Der WWF ist eine Umwelt-Schutz-Organisation. Der WWF kümmert sich um die Umwelt. Sie setzten sich auch für den Tier-Schutz und Klima-Schutz ein. "Too Good To Go" ist eine Firma, die Lebens-Mittel rettet, damit sie nicht im Müll landen.