Für Kleidung wird viel Geld ausgegeben. Österreicher geben im Jahr ungefähr 1.000 Euro für Kleidung aus. Manche Kleidungs-Stücke werden aber selten oder nie getragen. Wenn man seine Kleidung bewusst einkauft, kann man viel Geld sparen. Außerdem ist es gut für die Umwelt.

Aussortieren und Aufräumen

Von 100 Kleidungs-Stücken nutzen wir im Durchschnitt ungefähr 30. Viele Kleidungs-Stücke werden vergessen. Man weiß nicht mehr, dass man sie besitzt.

Beim Aussortieren sollte man sich überlegen, welche Kleidungs-Stücke noch passen oder wann man etwas zuletzt getragen hat. Gleichzeitig sollte man beim Aussortieren auf Nachhaltigkeit achten. Das heißt, dass man die nicht-kaputte Kleidung nicht wegwerfen sollte, wenn man sie nicht braucht. Man sollte sie lieber spenden oder tauschen. Zum Beispiel kann nicht-kaputte Kleidung einfach und kostenlos bei Caritas-Läden abgegeben werden.

Nachhaltigkeit ist, wenn etwas über eine längere Zeit hält oder überdauert. Das heißt, dass man so mit Dingen umgeht, dass sie nicht zerstört werden und dass man auch spätere Generationen noch etwas davon haben.

Vor dem Einkauf überlegen

Vor dem Kauf neuer Kleidung sollte man überlegen, ob man ein ähnliches Kleidungs-Stück schon besitzt. Auf den eigenen Kleidungs-Stil oder auf dazu passende Farben zu achten, kann auch helfen. Um Geld zu sparen, sollte man Kleidung kaufen, die aus gutem Material sind. Das ist vielleicht ein wenig teurer. Aber die Kleidung hält länger als billige Kleidung.

Eine App für den Kleidungs-Tausch

Es gibt auch andere Möglichkeiten, um neue Kleidung zu bekommen. Seit Sommer 2022 gibt es eine Handy-App namens "Uptraded", mit der man Kleidung tauschen kann.

Die Handy-App "Uptraded" funktioniert so: Man lädt seine eigenen Kleidungs-Stücke auf der App hoch und stellt den eigenen Standort und die Größe ein. Dann kann man sich die verschiedenen Angebote ansehen und bewerten, was einem gefällt und was nicht. Das macht man, indem man über dem Bildschirm wischt. Wenn einer Person, etwas von einer anderen Person gefällt und umgekehrt, dann kann man die Kleidungs-Stücke tauschen. Dazu kann man sich entweder treffen oder man verschickt die Kleidung mit der Post.