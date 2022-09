Am Donnerstag (22. September) findet in ganz Europa der "autofreie Tag" statt. An diesem Tag will man darauf aufmerksam machen, dass man auch andere Verkehrs-Mittel als das Auto nutzen kann. Zum Beispiel Öffentliche Verkehrs-Mittel oder Fahrräder. Nicht mit dem Auto zu fahren ist auch besser für die Umwelt.

Auch die Stadt Graz nimmt wieder am "autofreien" Tag teil. In Graz findet der "Autofreie Tag" bereits zum 23. Mal statt. Jedes Jahr ist ein anderer Stadt-Teil "autofrei". Dieses Jahr ist ein Bereich rund um die Andrä-Kirche im Bezirk Gries dran.

Mobilitäts-Fest im Bezirk Gries

Unter Mobilität versteht man, dass man sich fortbewegt. Das kann zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto sein. Auch Öffentliche Verkehrs-Mittel gehören dazu.

Das diesjährige Mobilitäts-Fest findet im Bezirk Gries rund um die Andrä-Kirche statt. Es ist zwischen 10 Uhr und 20 Uhr. Es gibt viele Programm-Punkte zum Thema Verkehr. Man kann zum Beispiel mit einer alten Straßen-Bahn fahren. Um 17 Uhr können Rad-Fahrer und Skater durch Graz fahren. Die Strecke ist 25 Kilometer lang und autofrei.

Straßen-Sperren in Graz

Für das Mobilitäts-Fest werden die Kernstock-Gasse und die Vorbeck-Straße komplett gesperrt. Diese Straßen liegen in der Nähe des Kunst-Hauses. In der Kernstock-Gasse ist auch die Andrä-Kirche. Kleinere Teile anliegender Straßen bleiben am 22. September ebenfalls autofrei.