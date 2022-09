Die Emmys 2022 wurden verliehen. Die Emmys sind wichtige Preise für Fernseh-Serien in den USA. Es gibt über 100 unterschiedliche Kategorien, in denen Preise vergeben werden. Die Emmys fanden heuer zum 74. Mal statt.

Auszeichnungen

Als beste Comedy-Serie wurde „Ted Lasso“ ausgezeichnet. Den Preis für die beste Drama-Serie hat „Succession“ gewonnen. Als bester Schauspieler in einer Comedy-Serie wurde Jason Sudeikis aus "Ted Lasso" ausgezeichnet. Michael Keaton gewann für seine Rolle in „Dopesick“ den Preis als bester Schauspieler in einer Mini-Serie/einem Film.