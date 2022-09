Heute (12.09.) beginnt der Prozess gegen 10 Angeklagte, die an den Terror-Anschlägen in der belgischen Hauptstadt Brüssel im Jahr 2016 beteiligt gewesen sein sollen. Der Prozess soll 6 bis 9 Monate dauern. Einer der Angeklagten kann nicht vor Gericht erscheinen, weil er möglicherweise in Syrien gestorben ist. Den Angeklagten wird beispielsweise Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

2 Terror-Anschläge

Am 22. März 2016 gab es in Brüssel 2 Terror-Anschläge. Diese Terror-Anschläge wurden von 3 Selbst-Mord-Attentätern im Namen des Islamischen Staates (IS) durchgeführt. Dabei sind 32 Menschen getötet und hunderte schwer verletzt worden.

Bei einem Terror-Anschlag versuchen die Täter viel Schaden zu verursachen und Angst zu verbreiten. Oft werden unschuldige Menschen getötet oder verletzt. Der IS ist eine radikal-islamistische Terror-Organisation, die für Terror-Anschläge weltweit verantwortlich ist.