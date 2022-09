Insgesamt sind heuer an österreichischen Schulen 8.600 Lehrer-Stellen ausgeschrieben. Das bedeutet, dass diese Stellen frei sind. Damit gibt es in einigen Bereichen zu wenige Lehrer.

Mehr Stunden für Lehrer

In der Steiermark wurden 1.200 freie Stellen für Lehrer ausgeschrieben. In der Steiermark beginnt die Schule wieder am 12. September. Auch kurz vor Schul-Beginn sind noch nicht alle Lehrer-Stellen besetzt. Trotzdem soll jede Schul-Stunde abgehalten werden können. Das sicherte Bildungs-Minister Martin Polaschek zu. Gelingen soll das, indem vorhandene Lehrer mehr Schul-Stunden übernehmen.

Schwierig zu besetzen

In bestimmten Unterrichts-Fächern und Regionen ist es besonders schwierig, genügend Lehrer zu finden. Das betrifft zum Beispiel Mittel-Schulen und klassen-führende Lehrer-Stellen an Volksschulen. Bei den Fächern fehlen Lehrer in Deutsch, Englisch, Mathematik, Physik, Chemie, Informatik sowie Bewegung und Sport.