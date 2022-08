François Hollande war von 2012 bis 2017 der Staats-Präsident von Frankreich. Schon mehrmals wurde er von dem Zeichner Jul gefragt, ob er eine Sprech-Rolle in einer Zeichentrick-Serie übernehmen möchte. Er musste aus Zeitgründen ablehnen.

Nun aber nimmt sich François Hollande die Zeit und leiht einer Figur in der neuen Serie „Silex and the City“ seine Stimme. „Silex and the City“ erzählt die Geschichte einer Familie in der Steinzeit.

Die Zeichentrick-Serie wird ab Herbst 2023 auf dem Fernseh-Sender Arte zu sehen sein.