Viele Firmen in Österreich haben seit Beginn der Corona-Krise mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Derzeit sind die hohen Energie-Preise ein großes Problem für viele Firmen in Österreich. Und viele Firmen haben Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden. Auch in der Steiermark haben viele Firmen mit solchen Herausforderungen zu kämpfen.

Eine Statistik zeigt jetzt aber, dass trotz dieser Herausforderungen im 1. Halbjahr 2022 viele neue Firmen in der Steiermark gegründet worden sind. Im 1. Halbjahr 2022 sind bisher 2.440 neue Firmen entstanden.

Unterstützung bei der Gründung einer neuen Firma

Eine neue Firma zu gründen ist kompliziert. Daher ist es wichtig, sich vorher gut zu informieren und sich beraten zu lassen. Die Wirtschaftskammer Österreich bietet dazu Informationen auf dieser Internet-Seite an: Tipps und Informationen zum Gründen einer neuen Firma

Die Wirtschaftskammer Österreich bietet auch persönliche Beratung zur Gründung von neuen Firmen an.