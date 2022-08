Sofia Polcanova hat das Finale der Tisch-Tennis-Europa-Meisterschaft (EM) bei den Frauen gewonnen.

Damit hat Polcanova bereits 3 Medaillen bei der heurigen Tisch-Tennis-EM gewonnen. Die Tischtennis-EM fand in München statt. Sie startete am 13. August und endete gestern, am 21. August.

2 weitere Medaillen

Polcanova hatte zuvor Gold im Frauen-Doppel und im Mixed-Wettbewerb gewonnen. In diesem Wettbewerb spielen eine Frau und ein Mann gemeinsam in einem Team.