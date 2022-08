Nach Starkregen im Jahr 2019 und einer 2-jährigen Coronapause findet wieder das kulinarische Großereignis "Lange Tafel des Genusses" in Graz statt. Dabei wird unter freiem Himmel an einer langen Reihe von Tischen gegessen. Am Samstag ist es so weit.

Rest-Karten

Die "Lange Tafel" ist bereits seit 2 Jahren ausverkauft, da die Ausgabe von 2020 nachgeholt wird. Die meisten Karten, die damals gekauft wurden, wurden nicht zurückgegeben. Zusätzlich gab es nur wenige Absagen. Deshalb kann man noch nach wenigen Rest-Karten fragen.

750 Gäste werden erwartet und mitten am Hauptplatz in Graz speisen. Es werden dazu sehr viele Tische über 380 Meter aneinander gestellt.