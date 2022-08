Am 17. August 1982 wurde die 1. Musik-CD hergestellt. Das ist jetzt 40 Jahre her. Die CD wurde in einer Fabrik in Hannover-Langenhagen hergestellt. Hannover ist eine Stadt in Deutschland. Die 1. CD war das ABBA-Album „Visitor“.

Die Musik-CD wurde sehr beliebt. Viele Menschen kauften sich Alben, die sie als Schall-Platten schon besaßen, noch einmal auf CD.

Verschiedene Ton-Träger

Unter Ton-Träger versteht man Dinge, auf denen Töne gespeichert sind. Diese kann man sich mit dem entsprechenden Gerät anhören. Das kann zum Beispiel Musik sein. Im Laufe der Zeit hat es viele verschiedene Ton-Träger gegeben. Zum Beispiel die Schallplatte, die Musik-Kassette oder die CD (Compact Disc).

Zum 1. Mal digital

Mit der CD konnte man das 1. Mal Musik digital abspielen. Die Musik war besser zu verstehen. Es gab kein Rauschen wie bei einer Musik-Kassette. Und auch keine knackende Nadel bei Schall-Platten-Rillen. Eine CD konnte knapp 74 Minuten Musik speichern.

Dadurch kam man auf die Idee, ganz auf physische Ton-Träger zu verzichten. Heutzutage wird die Musik hauptsächlich übers Internet verbreitet. Man fing mit MP3-Formaten an und später nutzte man Streaming-Dienste. MP3-Formate sind kleinere Musik-Formate. So kann man mehr Musik speichern als auf einer CD.

Downloads und Streaming

Die CD wurde bald durch Internet-Downloads ersetzt. Man kaufte die Musik für einen geringen Betrag und konnte sie immer hören.

Immer beliebter

Streaming-Dienste werden immer beliebter. In Österreich verdiente man letzes Jahr damit 190,4 Millionen Euro. Das ist mehr als im Jahr 2020. Allerdings werden auch Schall-Platten wieder beliebter. Die CD hingegen wird seltener gekauft.