Serena Williams ist die erfolgreichste Tennisspielerin. Sie ist 23-fache Grand-Slam-Siegerin. Bei ihrem ersten Grand-Slam-Sieg war sie erst 17 Jahre alt.

Vier wichtige Tennis-Turniere werden als Grand-Slam-Turniere bezeichnet: Die Australian Open, die French Open, die US-Open und Wimbledon.

Nun gab die Tennisspielerin bekannt, dass sie ihre Profi-Karriere beenden möchte. Sie ist Mutter und hat eine Firma gegründet. Serena Williams möchte sich anderen Themen widmen.

Das letzte Turnier, an dem sie teilnehmen will, sind die US-Open. Dieses Turnier beginnt am 29. August in den USA.