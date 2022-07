Soldaten haben in einer Wohnung in der mexikanischen Stadt Culiacán eine sehr große Menge an unterschiedlichen Drogen sichergestellt. Die Drogen sollten in die USA gebracht werden. Jedes Jahr werden große Mengen an unterschiedlichen Drogen von Mexiko in die USA gebracht. Zum Beispiel Kokain, Marihuana und andere Drogen. Die meisten dieser Drogen sind in den USA verboten.

In einer Wohnung gefunden

In der Wohnung wurden 543 Kilogramm der Droge Fentanyl sichergestellt. Fentanyl ist eine starke Droge, die sehr abhängig macht und sehr schlecht für den Körper ist. Fentanyl soll viel stärker sein als Heroin. Jedes Jahr gibt es Zehntausende Tote in den USA wegen der Droge Fentanyl.

Weitere Drogen gefunden

Auch andere Drogen wurden in großen Mengen gefunden. Zum Beispiel 556 Kilo der Droge Crystal Meth. Auch Crystal Meth macht sehr abhängig. Der Gesamt-Wert der sichergestellten Drogen soll ungefähr 220 Millionen Euro betragen.