Bei der Energie Steiermark und Energie Graz werden die Preise für Gas und Fern-Wärme erhöht. Fern-Wärme wird um bis zu 50 Prozent teurer und Gas um 58 Prozent. Als Beispiel: Wenn man monatlich 60 Euro für Gas zahlt, dann zahlt man nach der Erhöhung mehr als 90 Euro. Die Höhe des Gas-Betrages ist bei allen Kunden unterschiedlich und hängt davon, wie viel verbraucht wird.

Wegen der Preis-Erhöhungen werden Tausende Kunden der beiden Firmen in den nächsten Tagen einen Brief bekommen.

Neue Verträge

In diesem Brief wird den betroffenen Kunden mitgeteilt, dass ihr aktueller Vertrag mit 31. August endet. Wer weiterhin Kunde bei den Firmen bleiben will, muss den Vertrag erneuern.

Man kann den neuen Vertrag auf verschiedene Arten abschließen. Zum Beispiel mit der Post, mit einer E-Mail, auf der Internet-Seite oder telefonisch. Im Brief ist auch ein Antwort-Brief mit QR-Code. Ein QR-Code ist ein Muster, dass man mit einem Smartphone scannen kann. Die Kunden werden im August noch einmal an die Vertrags-Erneuerung erinnert.

Alle notwendigen Informationen zum neuen Vertrag werden im Brief stehen. Der neue Vertrag mit den höheren Preisen gilt dann ab 1. September. Wenn Kunden dem neuen Vertrag nicht zustimmen wollen, bekommen sie von diesen Firmen kein Gas oder keine Fern-Wärme mehr.

Bei Fragen anrufen

Bei Unklarheiten kann man sich bei den Firmen melden. Für die Energie Steiermark wählt man die Nummer 0800 31 03 03. Für die Energie Graz lautet die Nummer 0316 80 57 1857. Derzeit rufen sehr viele Kunden bei diesen Telefon-Nummern an. Deswegen kann es sehr lange dauern, bis man jemanden erreicht.