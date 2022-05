Am Sonntag gab es in Italien Unwetter. Betroffen war zum Beispiel der beliebte Urlaubs-Ort Lignano. Das Unwetter hat Schäden angerichtet.

Teile von Strand weggespült

Es wurden Teile des Strandes weggespült. Mehrere 100 Meter des Sand-Strandes sind niedriger. Der Höhen-Unterschied beträgt zwischen 20 und 30 Zentimeter. Die Bereiche, wo die Schirme stehen, sind nicht betroffen.

Ab heute, Montag, wird der Strand wieder hergerichtet. Die Höhen-Unterschiede werden ausgebessert. Am kommenden Wochenende werden ungefähr 80.000 Gäste an den Stränden in Lignano erwartet.