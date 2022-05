Diese Woche gibt es viele Unwetter in der Steiermark. Schon am Montag gab es Feuerwehr-Einsätze in der West-Steiermark. Dienstag-Abend waren dann in den steirischen Bezirken Bruck, Mürzzuschlag und Hartberg über 100 Feuerwehren im Einsatz. Erst in der Nacht beruhigte sich das Wetter wieder.

Viele Keller mussten ausgepumpt werden

In der Steiermark kam es an vielen Orten zu überschwemmten Straßen. Das Wasser überflutete auch zahlreiche Keller, die von der Feuerwehr ausgepumpt werden mussten. Die höchste gemessene Niederschlags-Menge gab es in Bad Mitterndorf.

In einigen Bezirken ist es zu Hagel-Schäden gekommen. Die Schäden sollen mindestens 600.000 Euro betragen.

Warmer Mai

Da der Monat Mai heuer besonders warm ist, gibt es viele Gewitter. Es ist möglicherweise der wärmste Mai seit Beginn der Messungen. Ab dem Feiertag am Donnerstag soll die Gewitter-Gefahr wieder etwas sinken. Es soll dann ein wenig kühler werden.