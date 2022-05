Weltweit wurden bereits über 100 Millionen Menschen vertrieben. Das ist die höchste Zahl in der Geschichte der Vertriebenen. Zum Vergleich: In Deutschland leben derzeit knapp über 83 Millionen Menschen. Diese Zahl wurde von der UN-Agentur für Flüchtlinge (UNHCR) bekanntgegeben.

Die UNHCR sind ein Teil der UNO. Der UNO gehören 193 Staaten an. Ziel der UNO ist es, dass die Menschen in Frieden leben und dass die Menschen ein gutes Leben in Sicherheit führen können. Die UNHCR kümmert sich um den Schutz und die Rechte von Flüchtlingen weltweit.

Kriege und Konflikte

Gründe, dass so viele Menschen vertrieben werden, sind Kriege und Konflikte in Ländern auf der ganzen Welt. Auch der Krieg in der Ukraine vertreibt viele Menschen. Seit Kriegs-Beginn sind mehrere Millionen Menschen geflüchtet oder wurden vertrieben. Aber auch in vielen anderen Ländern weltweit gibt es bewaffnete Konflikte.