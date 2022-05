Weizen wird immer teurer. Ein Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine. In der Ukraine wird viel Weizen angebaut und an andere Länder verkauft. Seit dem Krieg ist die Ausfuhr von Weizen sehr schwierig geworden.

Zudem verkündete das Land Indien einen Ausfuhr-Stopp für Weizen. In Indien herrscht derzeit eine Hitze-Welle mit mehr als 45 Grad. Die große Hitze verursacht eine schlechtere Weizen-Ernte. Indien möchte zuerst die Versorgung des eigenen Landes sichern. Ausfuhren mit Genehmigung der Regierung sind weiter erlaubt. Indien ist der 2.-größte Weizen-Produzent der Welt.

Neuer Höchst-Preis für Weizen

Nun ist der Weizen-Preis so hoch wie nie zuvor. Eine Tonne Weizen kostete am Montag in der Früh, in Europa 438,25 Euro. Eine Tonne sind 1.000 Kilo. So hoch war der Preis für Weizen noch nie.

Wichtiger Lieferant

Die Weizen-Ernte in Indien wurde seit dem Krieg in der Ukraine wichtiger. Wegen des Krieges kommt weniger Weizen aus der Ukraine und aus Russland nach Nord-Afrika oder in den Nahen Osten. Für Nord-Afrika und Länder des Nahen Ostens wie zum Beispiel Israel oder Irak sind die Lieferungen an Weizen sehr wichtig.