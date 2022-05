Die Universität Graz wird in Grönland eine Forschungs-Station bauen. Auf dieser Station will man sich mit dem Thema Klima-Wandel beschäftigen. Für den Bau hat eine Person 1,2 Millionen Euro bereitgestellt. Im Spät-Sommer soll sie fertig sein.

Die Station wird sich in Ost-Grönland am Sermelik-Fjord befinden. Ein Fjord ist ein langer Fluss, der mit dem Meer verbunden ist. Er ragt weit ins Landes-Innere. In dem Gebäude sollen sich ungefähr 20 Personen aufhalten können. Die Forschungs-Station wird auf einer Insel sein.

Die Forschungs-Station wird von der Universität Graz betreut. Auch andere Forscher aus Österreich können die Station nutzen.

Forschungs-Gebiet Grönland

Grönland ist für Forscher ein sehr interessantes Gebiet. Vor allem beim Thema Klima-Wandel. Die Insel ist 2,1 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Das ist 25-mal so groß wie Österreich. Viel Fläche in Grönland ist mit einer Eis-Schicht bedeckt. Über Grönlands Landschaft ist aber noch immer sehr wenig bekannt.