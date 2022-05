Es gibt Forscher, die den Himmel und das All erforschen. Einige dieser Forscher konnten ein Bild von einem Schwarzen Loch machen. Das Schwarze Loch wurde Sagittarius A* genannt. Es liegt in der Mitte der Milchstraße. Es ist das 1. Bild vom Schwarzen Loch Sagittarius A*. Und das 2. Bild eines Schwarzen Loches überhaupt.

Bild von Super-Teleskop

Für das Bild wurden viele Daten von verschiedenen Teleskopen weltweit gesammelt. Viele Sternwarten auf verschiedenen Kontinenten haben sich zusammengeschlossen. So entstand ein Super-Teleskop. Mit diesem Teleskop kann man Bilder von weit entfernten Objekten im All machen.

Das Bild zeigt die Umgebung eines Schwarzen Loches. Die Mitte ist dunkel. Rundherum gibt es einen hellen Ring. Das liegt daran, dass ein Schwarzes Loch eigentlich unsichtbar ist. Die Beobachtungen des Schwarzen Loches sind schwierig, da es sich ständig verändert. Dafür mussten neue Methoden für die Auswertung entwickelt werden.

Schwarze Löcher

Im All gibt es Schwarze Löcher. Forscher nehmen an, dass sich in der Mitte der meisten Galaxien ein Schwarzes Loch befindet. Schwarze Löcher können zum Beispiel entstehen, wenn Riesen-Sterne, die erlöschen, zusammenstürzen.

Ein Schwarzes Loch hat eine hohe Anziehungs-Kraft. Vieles wird dort hineingezogen. Auch Licht verschwindet in einem Schwarzen Loch. Niemand weiß genau, was in einem Schwarzen Loch passiert. Ein Schwarzes Loch ist unsichtbar. Man erkennt es, wenn etwas in das Schwarze Loch hineingezogen wird. Diese Teile heizen sich auf und leuchten hell. Das kann von Teleskopen erkannt werden. Auf den Bildern ist das Leuchten rötlich.