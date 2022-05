Der Chef der Taliban hat verkündet, dass die Frauen in Afghanistan künftig wieder eine Burka tragen sollen. Eine Burka ist ein Kleidungs-Stück, bei dem das Gesicht und der Körper einer Frau vollständig verdeckt sind. Bei einer Burka können Frauen nur durch ein Gitter vor dem Gesicht hinaussehen.

Zuhause bleiben

Der Taliban-Chef hat außerdem gesagt, dass Frauen nicht alleine das Haus verlassen sollen. Er hat den afghanischen Frauen den Rat gegeben, „besser zuhause zu bleiben“. Nur wenn sie etwas sehr Wichtiges zu erledigen haben, sollen sie das Haus verlassen.

Menschen-Rechte kaum eingehalten

Die Taliban sind eine radikal-islamistische Gruppe, die in Afghanistan an der Macht sind. Die Taliban respektieren Menschen-Rechte kaum oder gar nicht. Vor allem Frauen-Rechte werden sehr stark missachtet. In Afghanistan werden die Gesetze streng nach den Ansichten der Taliban festgelegt.