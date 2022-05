Es fand ein Online-Treffen der G7-Länder statt. Dabei wurden Straf-Maßnahmen gegen Russland beschlossen. Es soll ein Liefer-Verbot für russisches Öl in den G7-Ländern geben. Russland ist ein Land, in dem es sehr viel Öl-Vorkommen gibt. Dieses Öl wird in Länder auf der ganzen Welt verkauft. Damit verdient Russland viel Geld.

Die G7 sind Länder, in denen die Wirtschaft sehr gut ausgebaut ist. Das bedeutet, dass es in den Ländern viele Firmen gibt, die Dinge produzieren. Zum Beispiel Technologie oder Autos.

Seit 1975 gibt es die G7

Zu den G7 gehören die Länder Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, Großbritannien, Japan und die Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Auch Russland gehörte einige Jahre dazu.

Russland wurde ausgeschlossen, weil es auf der Halb-Insel Krim 2014 zu politischen Problemen kam. Es gab eine Abstimmung, seit der die Halb-Insel Krim offiziell zu Russland gehört. Dies lehnen die meisten Länder der Welt ab.

Weitere Straf-Maßnahmen

Die G7 haben noch weitere Straf-Maßnahmen gegen Russland angekündigt.