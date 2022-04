Am Donnerstag erschien der jährliche Klima-Status-Bericht. Der Klima-Status-Bericht zeigt, dass es 2021 sehr warm war in Österreich. Es gab auch viele starke Gewitter. Es wird berichtet, dass die Zahl der starken Gewitter in Zukunft zunehmen könnte.

Viele Hitze-Tage

Laut des Klima-Status-Berichts gab es 2021 sehr viele Hitze-Tage in Österreich. 2021 hatte es an 24 Tagen mehr als 30 Grad Celsius in Graz. Das sind 20 Tage mehr als im langjährigen Schnitt.

Starke Gewitter

Im Bericht steht auch, dass es 2021 in Österreich sehr viele starke Gewitter gab. Die Gewitter waren meist in den Sommer-Monaten und verursachten große Schäden. Grund für die vielen Gewitter ist auch das wärmer werdende Klima. Die Zahl der starken Gewitter könnte in Zukunft weiter zunehmen. Denn je höher die Temperaturen steigen, desto mehr starke Gewitter werden erwartet.