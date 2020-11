Joe Biden meinte bei einer Presse-Konferenz, es sei „beschämend“, dass Donald Trump seine Niederlage bei der Präsidentschafts-Wahl nicht anerkennen will. Als US-Präsident möchte Joe Biden wieder mehr Wert auf gute Zusammenarbeit mit anderen Ländern und Gesundheit legen.

© APA (AFP)

Am 3. November 2020 fanden die Präsidentschafts-Wahlen in den USA statt. Ein offizielles End-Ergebnis gibt es noch nicht. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Joe Biden der Sieger sein wird. Viele Bundes-Staaten hat er schon für sich gewonnen. In vielen Bundes-Staaten hat er eindeutig die Mehrheit der Stimmen. Dass er dort noch von Donald Trump eingeholt wird, ist sehr unwahrscheinlich.

Trump gibt wahrscheinliche Niederlage nicht zu

Donald Trump möchte aber nicht zugeben, dass er die Wahl verloren hat. Dazu hat sich gestern Joe Biden geäußert. Er meinte, es sei „beschämend“, dass Donald Trump seine Niederlage in der Wahl nicht zugeben kann.

Trump redet weiter von Betrug

Donald Trump behauptet weiterhin, dass bei der Wahl betrogen wurde. Deshalb hat er in einigen Bundes-Staaten Klagen eingereicht. Für die Betrugs-Vorwürfe hat er aber keine Beweise. Auch Wahl-Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) berichten, dass die Wahl fair abgelaufen sei. 80 Prozent der Amerikaner glauben, dass Joe Biden die Präsidentschafts-Wahlen gewonnen hat.

Zusammenarbeit verweigert

Donald Trump und sein Team weigern sich bisher, mit Joe Biden und seinem Team zusammenzuarbeiten. Die Vorbereitungen für einen neuen Präsidenten beginnen meist kurz nach der Wahl und dauern mehrere Monate. Der offiziell 1. Tag von Joe Biden als neuer US-Präsident wird der 20. Januar 2021 sein.

Ziele von Joe Biden als Präsident

Joe Biden hat erklärt, dass er in Zukunft gut mit anderen Ländern zusammenarbeiten will. Auch im Bereich Gesundheit will er einiges ändern, sobald er Präsident ist. Joe Biden und die zukünftige Vize-Präsidentin Kamala Harris wollen, dass mehr Menschen medizinische Versorgung erhalten, die sie sich auch leisten können.

