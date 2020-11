Gestern gab es einen Terror-Anschlag in Wien. Es gab mindestens 5 Tote und 17 Verletzte. Der mutmaßliche Täter wurde erschossen. Die Ermittlungen der Polizei laufen aber noch. Es gilt eine 3-tägige Staats-Trauer in Österreich. Um 12 Uhr wird es eine Schweige-Minute für die Opfer geben.

© APA/HELMUT FOHRINGER

In Wien hat es gestern einen Terror-Anschlag gegeben. Ein Terror-Anschlag ist ein Gewalt-Verbrechen gegen ein Land oder eine politische Gruppe. Bei einem Terror-Anschlag versuchen die Täter viel Schaden zu verursachen und Angst zu verbreiten. Oft werden unschuldige Menschen getötet oder verletzt.

Es gibt Tote und viele Verletzte

Am Montagabend (2. November) hat es kurz nach 20 Uhr in der Wiener Innenstadt Schüsse gegeben. Bei dem Anschlag wurden 4 unschuldige Menschen getötet und 17 weitere Menschen verletzt. 7 davon wurden lebensbedrohlich verletzt. (Das war der aktuelle Stand am Dienstag am Vormittag.)

Insgesamt hat es 6 Tatorte im ersten Bezirk in der Wiener Innenstadt gegeben: Gestartet hat der Angriff in der Seitenstettengasse in der Nähe des Schwedenplatzes und der Synagoge.

Mutmaßlicher Täter erschossen

Ein mutmaßlicher Täter wurde von der Polizei erschossen. Er soll ein 20-jähriger Mann mit nord-mazedonischen Wurzeln gewesen sein. Er soll vorbestraft und ein Anhänger der Terror-Organisation "Islamischer Staat" (IS) gewesen sein.

Die Wohnung des erschossenen Mannes und weitere Wohnungen sind durchsucht worden. Es hat auch Festnahmen gegeben.

Die Ermittlungen der Polizei laufen noch. Die Polizei hat die Menschen dazu aufgerufen, Hinweise bekannt zu geben. Bis jetzt hat die Polizei 20.000 Videos erhalten und einen Teil davon schon ausgewertet.

Wiener sollen zu Hause bleiben

Die Wiener werden dazu aufgefordert zu Hause zu bleiben. Schüler müssen heute nicht in die Schule gehen. In Wien wurden viele Einrichtungen wegen des Anschlags geschlossen.

Schweige-Minute für die Opfer

In ganz Österreich ist eine 3-tägige Staats-Trauer ausgerufen worden. Das bedeutet, dass bis Donnerstag Trauer-Flaggen an öffentlichen Gebäuden aufgehängt werden.

Außerdem wird es heute um 12 Uhr eine Schweige-Minute für die Opfer geben. Dabei werden die Kirchen-Glocken in Wien läuten.

