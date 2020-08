Facebook

4 Geparden-Babys sind im Tiergarten Schönbrunn auf die Welt gekommen. Die Geparden-Babys haben mehrere Wochen in einer Art Höhle gelebt. Dort sind sie von ihrer Mutter Afra beschützt und großgezogen worden.

Nun sind sie bereit für Besucher.

Ein halbes Kilo bei Geburt

Bei der Geburt sind Geparden nur ein halbes Kilo schwer. Inzwischen sind die Jungen 40 Zentimeter groß und gehen schon aus der Höhle. Verspielt hüpfen sie durch das Stroh und spielen mit ihrer Mutter.

Nur mehr weniger Geparden

Geparden sind eine gefährdete Tier-Art. Das heißt, dass es nicht mehr viele Geparden in der freien Wildbahn. Geparden leben vor allem in der afrikanischen Savanne. Es werden aber immer weniger.



Zoos auf der ganzen Welt versuchen daher, Tiere zu züchten. So sollen gefährdete Tier-Arten erhalten bleiben. Die Geparden-Mutter Afra wurde in einer Zucht-Station in Südafrika geboren. Seit 2013 ist Afra im Tiergarten Schönbrunn.

Sehr schnelle Läufer

Geparden gelten als die schnellsten Tiere der Welt. Wenn sie jagen, können sie bis zu 90 Kilometer pro Stunde schnell laufen. Typisch für Geparden ist ihr gold-gelbes Fell mit schwarzen Punkten.

