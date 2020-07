Über den Balkon kam ein Fuchs in ein Hotelzimmer in Kärnten. Er biss einen 51-jährigen Mann und einen zehnjährigen Buben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

In der Nacht auf Montag schlich sich ein Fuchs in ein Hotelzimmer in Hermagor. Das Tier kam über die offene Balkontüre in das Zimmer. In dem Zimmer schlaf ein 51-jährige Mann aus Niederösterreich. Der Fuchs biss den Mann zweimal in den linken Fuß. Der Mann wachte auf und jagte den Fuchs aus dem Zimmer.

Über Balkon ins nächste Zimmer

Daraufhin lief der Fuchs auf den benachbarten Balkon und in ein weiteres Zimmer. In dem zweiten Zimmer schlief ein 10 Jahr alter Bub aus der Steiermark. Der Fuchs biss den Buben in den Ellenbogen und in den rechten Fuß.



Nassfeld: Hotelgäste in der Nacht von Fuchs gebissen +



Als der Bub um Hilfe rief, eilte sein Vater herbei. Der Vater vertrieb den Fuchs. Der Bub wurde von einem Arzt im Ort versorgt.

Auf der Suche nach dem Fuchs

Füchse können Tollwut übertragen. Tollwut ist eine gefährliche Infektionskrankheit. Wird man von einem Tier gebissen, das Tollwut hat, kann man infiziert werden. Wenn das passiert, wandert das Tollwut-Virus schnell in die Nervenzellen und entlang der Nerven in Richtung Rückenmark und Gehirn.



Ob der Fuchs im Hotel Tollwut hat, konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Noch hat man den Fuchs nicht gefunden.

Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte