Innerhalb eines Tages hat es 55.000 neue Corona-Infektionen in den USA gegeben. Wegen der vielen Infektionen gibt es Angst, dass sich morgen am National-Feiertag noch mehr Menschen anstecken.

Noch nie hat es auf der Welt an einem Tag so viel Corona-Infektionen gegeben wie gestern in den USA. An einem einzigen Tag haben sich 55.000 Menschen mit Corona infiziert.

Vielleicht bald 100.000 Infektionen pro Tag

Die Corona-Infektionen steigen seit zwei Wochen stark. Anthony Fauci, ein Gesundheits-Experte der gemeinsam mit der Regierung arbeitet und sie beratet, warnt vor noch mehr Infektionen. Wenn die Menschen nicht sehr bald die Sicherheits-Maßnahmen wie Abstands-Regeln ernster nehmen, könnte es sein, dass es bald 100.000 Infektionen pro Tag gibt.

Trump wird kritisiert

Der amerikanische Präsident Donald Trump sagt dazu, dass die Infektionszahlen so hoch sind, weil in den USA so viel getestet wird. Kritiker werfen dem Präsidenten vor, dass er die Corona-Infektionen nicht ernst nimmt. Sie finden, dass in den USA nicht genügend Schutz-Maßnahmen eingehalten werden. Das ist zum Beispiel der Sicherheits-Abstand.

Viele Corona-Infektionen

Das Corona-Virus breitet sich in den USA von New York aus Richtung Süden und Westen aus. Dort hat es bisher noch weniger Fälle von Corona gegeben. In Florida gab es am Donnerstag mehr als 10.000 neue Corona-Fälle. Florida liegt im Süd-Osten der USA.

50 Bundes-Staaten und verschiedene Regeln

In den USA gibt es 50 Bundes-Staaten. Die Regeln in den Bundes-Staaten sind sehr unterschiedlich. Zum Beispiel ist auch die Masken-Pflicht sehr unterschiedlich.

Vize-Präsident Mike Pence glaubt nicht, dass die landesweite Maskenpflicht notwendig ist. Andere wichtige Politiker wie der Gouverneur von Texas sagen aber, dass die Maskenpflicht unbedingt notwendig ist. Im Bundes-Staat Texas hat es am Donnerstag 8000 neue Infektionen gegeben.

Unabhängigkeits-Tag

Am Freitag wird in den USA der Unabhängigkeits-Tag gefeiert. Die USA feiern, dass sie am 4. Juli 1776 die Unabhängigkeit von Groß-Britannien erreicht haben.

Feiern zum Unabhängigkeits-Tag

Der Unabhängigkeits-Tag ist ein wichtiger Feiertag. Präsident Trump wird zu Monument Mount Rushmore fahren, wo es ein großes Feuerwerk geben soll. Das ist das Wahrzeichen, dass die Köpfe von vier früheren US-Präsidenten zeigt. Bei dieser Feier werden 7500 Besucher erwartet.