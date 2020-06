In den letzten Tagen hat es wieder klar mehr Corona-Fälle in Kroatien gegeben. Es wird vermutet, dass Menschen aus dem Ausland nach Kroatien gekommen sind, die schon infiziert waren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch in den Öffis in Zagreb gilt Maskenpflicht, um eine weitere Verbreitung des Virus zu unterbinden © AFP (DENIS LOVROVIC)

In Kroatien gibt es wieder mehr Fälle von Corona. Am Donnerstag hat eine Behörde in Kroatien bekanntgegeben, dass sich in den letzten 24 Stunden 95 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt haben. Zuletzt hat es am 1. April so viele neue Infektionen gegeben.

Zwei Infektions-Herde

Einer der Orte, von dem die Infektionen ausgehen, könnte ein Kloster in Ost-Kroatien sein. Nonnen aus dem Kloster in Ost-Kroatien waren nach Kosovo gefahren und haben sich dort mit dem Corona-Virus angesteckt. Die Nonnen betreiben auch einen Kindergarten.

Der zweite Ort der neuen Infektionen ist eine psychiatrische Klinik in Zagreb. Zagreb ist die Hauptstadt von Kroatien.

14-tägige Quarantäne