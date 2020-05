Facebook

Der Katschberg ist ein sehr bekanntes Wintersport-Gebiet in Österreich. Es liegt an der Grenze zwischen Salzburg und Kärnten. Die Hotelier-Familie Hinteregger besitzt dort einige große Hotels.



Die heurige Saison war bis in den März hinein ausgebucht. Es hat viel Schnee gegeben und viele Touristen wollten in die Region kommen, um dort ihren Ski-Urlaub zu verbringen.

Jedoch ist die Corona-Krise gekommen und hat zu einem Stopp an Buchungen geführt. Die Touristen sind nicht gekommen.

Der Krise zum Trotz

Die Hotel-Familie Hinteregger hat dadurch 1,5 Millionen Euro Umsatz verloren. Trotz dieses Verlustes hat die Hotel-Familie mit einem riesigen Bau-Projekt für ein neues Hotel begonnen. Die ersten 600.000 Euro waren schon angezahlt, man wollte weitermachen. Insgesamt soll der Neubau 5,5 Millionen Euro kosten.

Etwas Positives hatte die Situation: Man konnte 10 Tage früher mit den Bau-Arbeiten starten. Jetzt ist das Hotel fast fertig. Es entstehen 26 Luxus-Hotelzimmer, 2 Apartments und 1000 Quadratmeter Wellness-Bereich. Auch eine Tiefgarage mit 58 Stellplätzen wird es geben.

Holz aus der Region für das Hotel

Das 4-Sterne-Plus-Hotel wird Anfang August eröffnet. Das Hotel wurde ökologisch geplant. Es entsteht ein Hotel, das komplett aus Holz ist. Das Holz kommt aus der Region.

Die Chefin des Hotels wird die Tochter Katharina sein, die jetzt auch schon Chefin des Hotels Lärchenhof ist. Der Sohn der Familie, Andreas Hofmayer, führt mit einem Partner drei Hotels am Wörthersee.