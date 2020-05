Leichte Sprache Grenzen nach Italien könnten sich bald öffnen

Facebook

Durch die Corona-Krise waren die Grenzen Italiens zu seinen Nachbarländern seit Mitte März geschlossen. Die Grenzen zu Frankreich, der Schweiz, Österreich und Slowenien waren betroffen.



Jetzt sollen diese Grenzen für Ausländer wieder geöffnet werden. Italiens Außenminister Luigi Di Maio kündigte an: „Ab dem 15.Juni wird die Grenzöffnung möglich sein.“ Italien sieht darin keine Gefahren für die Gesundheit der Menschen. Wenn man sich an die Corona-Schutzregeln hält, ist es sicher nach Italien zu fahren.



Wichtig ist die Öffnung der Grenzen vor allem für den italienischen Tourismus. Im Sommer reisen viele Menschen nach Italien, um dort ihren Urlaub zu verbringen.

Das ist wichtig für das Land, weil viele Italiener im Tourismus arbeiten und damit ihr Geld verdienen. Italien möchte keine Abkommen zwischen einzelnen Ländern machen. Italien möchte lieber, dass die Europäische Union (EU) eine Regelung für alle Länder in der EU findet. Kein Land soll benachteiligt werden.



Ab dem 3. Juni soll es möglich sein, dass man innerhalb frei herumfahren darf. In den letzten Wochen durften die Menschen in Italien ihre Gemeinde nicht verlassen, um das Corona-Virus zu stoppen. Ab dem 3. Juni sollen auch Ausländer nach Italien einreisen dürfen, ohne sich in zweiwöchige Quarantäne begeben zu müssen.