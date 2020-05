Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/Mitterböck

Der ehemalige Landeshauptmann Franz Voves hat eine Idee. Er ist dafür, dass die Städte Bruck an der Mur, Kapfenberg und Leoben eine Art gemeinsame Stadt werden und zusammenarbeiten. Als Franz Voves Landeshauptmann war, hat er mit dem jetzigen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ausgemacht, dass einige Gemeinden in der Steiermark zusammengelegt werden, um Geld zu sparen.



In der Steiermark gab es 542 Gemeinden, nach der Zusammenlegung waren es nur noch halb so viele. Viele Menschen waren damit nicht so glücklich. Einige haben jetzt einen weiteren Weg, wenn sie etwas von der Behörde brauchen. In den Gemeinde-Behörden kann man zum Beispiel seine Adresse ummelden oder Genehmigungen einholen.



Hermann Schützenhöfer und Franz Voves glauben, dass die Änderungen positiv für die steirischen Gemeinden sind.

Eine obersteirische Großstadt

Das Zusammenlegen von Bruck an der Mur, Kapfenberg und Leoben würde bedeuten, dass aus den drei bestehenden Gemeinden eine große gemeinsame Gemeinde entsteht. Diese große Gemeinde soll eine Hauptstadt haben, meint Voves.



Insgesamt haben die drei Städte 65.000 Einwohner.

Wenn der Plan gelingen soll, ist es wichtig, dass die Menschen den Plan verstehen und davon überzeugt sind. Der steirische Gemeindebund-Präsident Erwin Dirnberger sagt zum Beispiel, dass die Menschen befragt werden sollen, ob sie damit einverstanden wären oder nicht.

Noch ist vieles offen und muss geklärt werden. Ob es zu einer obersteirischen Großstadt kommt oder nicht, wird noch oft diskutiert werden.