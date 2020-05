DB Schenker beliefert Handel und Industrie mit Gütern und entwickelte eine kontaktlose Signatur für den Einsatz in ganz Europa. Graz spielte dabei eine wichtige Rolle.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

In Krisensituationen wie jetzt während der Corona-Krise geht der Fortschritt oft etwas schneller. Der Logistikspezialist DB Schenker hat in kürzester Zeit eine neue App entworfen. Eine App ist ein Computerprogramm für das Handy oder den Computer. Es gibt viele verschiedene Apps. Zum Beispiel Apps, mit denen man einen Wecker stellen oder Wörter übersetzen kann.



Mit der neuen App von DB Schenker ist es möglich, kontaktlos zu unterschreiben. So kann man etwa dem Postboten aus bis zu drei Meter Entfernung seine Unterschrift geben. Man braucht keinen fremden Stift mehr und muss auch nicht mehr das Gerät der Post angreifen. Hat man die App installiert, kann man über diese einfach auf seinem eigenen Handy unterschreiben.

So geht’s

Die App heißt „No-Touch-Signatur“. Der Postbote zeigt aus der Entfernung einen sogenannten QR-Code. Diesen muss man auf dem eigenen Handy einscannen. Dann kommt man zu einer Webseite, die von DB Schenker erstellt wurde. Dort muss man ein paar Daten eingeben und schon kann man unterschreiben.



„In dieser Form und in unserer Branche ist das völlig neu. Und es ist eine eigene Entwicklung“, erklärt René Hnat von DB Schenker. In einem nächsten Schritt soll der Empfänger eine Nachricht erhalten, bevor das Paket ankommt.

Von Graz in die Welt

Der Standort Graz spielt eine wichtige Rolle dabei: Die App, die es in 12 Sprachen gibt, wurde in Graz entworfen. Und sie wurde auch ab April in Graz getestet.

Schon im Mai gab es das Produkt in 17 Ländern in Südosteuropa. Bald soll die App in ganz Europa eingesetzt werden.