© AP (Michael Kappeler)

Möglicherweise wird die sehr lange Geschichte um die Eröffnung des neuen Flughafens in Berlin im Herbst dieses Jahres endlich beendet werden. Eigentlich war die Eröffnung des Flughafens vor neun Jahren geplant gewesen. Der Flughafen wird „Berlin Brandenburg Airport“ heißen. Das internationale Kürzel BER sein.



Der Baubeginn für den Flughafen war 2006 und vier Jahre später hätte er eröffnet werden sollen. Seitdem ist die Eröffnung sechsmal verschoben worden. Immer wieder gab es Schwierigkeiten, die das verhinderten. Zum Beispiel gab es zu kurze Rolltreppen oder man konnte das Licht nicht ausschalten oder die Nummerierungen für die Räume war falsch. Das größte Problem war aber der mangelhafte Brandschutz. Auf einem Flughafen muss alles sicher gebaut sein, damit zum Beispiel kein Kabelbrand entstehen kann.



Mit dem Brandschutz hatte man mehrere Jahre zu tun. Erst vergangene Woche wurde dieser durch die Prüfstelle TÜV genehmigt. Der TÜV ist für die technische Überprüfung von Gebäuden und Fahrzeugen zuständig.

Eröffnung im Herbst geplant

Ausständig sind noch die Genehmigungen der Luftfahrtbehörde. Wenn alles gut geht, ist die Eröffnung für den 31. Oktober 2020 geplant.



Die Kosten des neuen Flughafens BER sind dreimal so hoch geworden als geplant. Insgesamt wird der neue Flughafen Berlin-BER an die 6,5 Milliarden Euro gekostet haben



Bis zur Eröffnung im Oktober wird der Probebetrieb des Flughafens vorbereitet. Im Juni und Juli sollen Freiwillige die Abläufe am Flughafen testen. Es wird vom Check-in, also dem Anmelden für den Flug, bis hin zu den Gates, also dem Bereich, in dem man auf das Flugzeug wartet und einsteigt, getestet. Ab 31. Oktober sollen Flugzeuge starten. Der alte Flughafen, genannt Berlin-Tegel, soll am 8. November schließen.



Berlin ist so groß, dass die Stadt noch einen Flughafen, Berlin-Schönefeld, hat. Ab 8. November wird es nur noch den Berlin Brandenburg Airport und Berlin-Schönefeld geben. Möglicherweise wird Berlin-Tegel schon vorher geschlossen, weil es wegen des Corona-Virus immer weniger Flüge gibt.

In letzter Zeit sind an den Flughäfen Berlin-Schönefeld und Berlin-Tegel nur noch 1000 Passagiere pro Tag gewesen. Im letzten Jahr waren es noch 100.000 Passagiere pro Tag an beiden Flughäfen. Wie es genau mit Berlin-Tegel weitergeht, wird nächsten Dienstag vom deutschen Verkehrsministerium entschieden werden.