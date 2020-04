Facebook

Die Birken blühen heuer stark © APA/ROLAND SCHLAGER

Als wäre die derzeitige Situation nicht schwer genug, kommt auf jeden zehnten Österreicher eine zusätzliche Belastung zu, nämlich der Pollenflug. Pollen sind der Blütenstaub von Pflanzen und Bäumen. Dieser Blütenstaub kann allergische Reaktionen wie Schnupfen und Husten auslösen. Diese Reaktion des Körpers nennt man Allergie.

Zurzeit sorgt die Esche für den Hauptteil der allergischen Reaktionen. In wenigen Tagen wird allerdings die Birke blühen und weitere Belastungen bringen.



Mittels sogenannter Pollenfallen wird die Belastung durch Pollen gemessen. Eine solche Pollenfalle steht im Botanischen Garten in Graz. Diese ist das einzig betriebene Gerät in der Steiermark. Das Aufstellen der anderen Pollenfallen wurde durch die Corona-Krise verhindert.

Allerdings gibt es auch gute Nachrichten. Die Kosten für den Betrieb und die Auswertung sind zur Gänze gedeckt. Die Auswertung der Daten wird von der Medizinischen Universität Wien gemacht.

Für Allergiker stehen alle wesentlichen Informationen auf der Homepage des Pollenwarndienstes www.pollenwarndienst.at bereit.



Für die größte Pollenbelastung ist in den nächsten Wochen die Birke verantwortlich. Ende des Monats übernehmen dann die Gräser-Pollen. Diese sind die Hauptbelastung in Österreich. Die Gräser-Pollen-Saison beginnt, wenn die sogenannte Pappelwatte, ein weißer Flaum, in der Luft zu sehen ist.