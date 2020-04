Leichte Sprache"Erstmals in der Geschichte": Zirkus sendet Direktübertragung

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für die Übertragung wird schon fleißig geprobt © APA/HANS KLAUS TECHT

In Zeiten von Corona kann man nicht in den Zirkus gehen, aber man kann ihn dennoch besuchen. Und das geht mit dem Internet.



In der Nacht auf Mittwoch verkündete der Zirkus, dass er sich für sein Publikum etwas ganz Besonderes ausgedacht hat. Erstmals in der Geschichte des Circus Louis Knie wird eine Vorstellung über eine soziale Plattform zu sehen sein. Er kommt somit direkt in die Wohnzimmer der Menschen.

Es wird fleißig geübt

Derzeit proben die Artisten und Zirkus-Mitarbeiter samt ihren Tieren in Seiersberg. Das ist in Graz-Umgebung. Dort macht der Zirkus seit Anfang März Station. Doch konnte er nur drei Vorstellungen vor Publikum geben. Nun laufen die Vorbereitungen auf die Live-Ausstrahlung im Internet auf Hochtouren. Am 6. April ist es dann so weit. Ab 18 Uhr wird die Vorstellung über Facebook zu sehen sein.

Zirkus hofft auf Spenden

Nach den vielen abgesagten Shows hat der Zirkus Geldprobleme. Nicht nur die 50 Mitarbeiter aus zwölf Ländern müssen bezahlt werden. Vor allem braucht man Geld, um Essen für die 50 Tiere zu besorgen.

Damit das möglich ist, hofft der Zirkus weiterhin auf die Unterstützung seines Publikums.

Wer helfen möchte, kann über die Internet-Plattform „GoFoundMe“ Geld spenden.



Auch der Clown „Don Christian“ ist sich sicher, dass die Übertragung Erfolg haben wird. Nach all der Zeit voller TV-Serien und Videokonferenzen könnten die Leute wieder eine Abwechslung vertragen. Davon ist er überzeugt.