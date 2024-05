Am Donnerstag (9. Mai) hielt Alexander Van der Bellen eine Rede zur EU-Wahl die am 9. Juni stattfindet. In der Rede sprach Van der Bellen auch über die EU und die Klima-Krise.

Europa steht für „Frieden, Freiheit und Wohlstand“, so Van der Bellen. Am 9. Mai war außerdem der Europa-Tag. An diesem Tag vor 74 Jahren wurde die EU gegründet.

Weiters sprach Alexander Van der Bellen über Russland. Russland versuche Europa zu schwächen. Es wäre daher wichtig Europa zu stärken. Auch sprach Alexander Van der Bellen über die aktuelle Klima-Krise. Er wünscht sich für die Zukunft, dass man versucht, gemeinsam Probleme zu lösen.

EU-Wahlen

Die EU-Parlaments-Wahlen finden am 9. Juni statt. Derzeit arbeiten im Europäischen Parlament 705 Abgeordnete. Im EU-Parlament werden Gesetze beschlossen, die für alle EU-Länder gelten. Österreich ist mit 19 Politikerinnen und Politikern im EU-Parlament vertreten.

Um ins EU-Parlament zu kommen, muss eine Partei eine bestimmte Anzahl von Stimmen bekommen. Die Wahlen zum EU-Parlament finden alle 5 Jahre statt.