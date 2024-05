In Dresden und Berlin hat es am Sonntag (4. Mai) Demonstrationen gegen Gewalt an Politikerinnen und Politikern gegeben. Der Grund: In der Freitag-Nacht von 3. auf 4. Mai wurde in der ost-deutschen Stadt Dresden der SPD-Politiker Matthias Ecke angegriffen und schwer verletzt. Ecke soll von 4 jungen Männern angegriffen worden sein, als er ein Wahl-Plakat aufhängen wollte. Matthias Ecke musste im Krankenhaus operiert werden. Einer der Täter hat sich der Polizei gestellt. Die Ermittlungen gehen weiter.

Auch andere Politikerinnen und Politiker wurden in den letzten Tagen angegriffen. Gegen die Gewalt an Politikerinnen und Politikern protestierten die Menschen in Dresden und Berlin.

Wahl zum europäischen Parlament

Matthias Ecke ist Politiker der deutschen Partei SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschland) und Kandidat für die Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni 2024.