Im brasilianischen Bundes-Staat Rio Grande do Sul ist es zu großen Überschwemmungen gekommen. Im Bundes-Staat sind durch die Überflutungensind bisher mehr als 78 Menschen ums Leben gekommen. Der Bundes-Staat Rio Grande do Sul befindet sich im Süden von Brasilien und hat eine Grenze zu Uruguay.

Groß-Stadt Porto Alegre betroffen

Zum Beispiel ist die Groß-Stadt Porto Alegre überflutet. Mehr als 1 Millionen Menschen soll keinen Zugang zu Trink-Wasser haben. Viele Menschen in Porto Alegre und in anderen Orten mussten ihr Zuhause verlassen und in Not-Unterkünfte flüchten. Busse in Porto Alegre konnten nicht mehr fahren und Flugzeuge nicht mehr starten und landen. Der Fluss in Porto Alegre hat eine neue Rekord-Höhe von mehr als 5 Metern erreicht.

Die brasilianische Regierung hat Hilfe für den Bundes-Staat Rio Grande do Sul versprochen.