Die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ hat am Tag der Presse-Freiheit (3. Mai) die jährliche Bewertung der Presse-Freiheit in den Ländern weltweit veröffentlicht. Presse-Freiheit ist ein Grund-Recht aller Menschen. Menschen müssen ohne Angst frei ihre Meinung äußern dürfen. Dazu gehört zum Beispiel die Arbeit von Journalist:innen und Journalisten.

Gute und schlechte Bewertungen



Am besten wird die Presse-Freiheit in Norwegen bewertet. Österreich landete heuer auf dem 32. Platz. Auf dem letzten Platz der Wertung landete das ost-afrikanische Land Eritrea. Das bedeutet, dass in diesem Land die Presse-Freiheit besonders bewertet wird.