Am Samstag (4. Mai) beginnt die bekannte Rad-Rundfahrt Giro D’Italia. Der Giro d’ Italia gehört zu den größten Rad-Rundfahrten weltweit. Es findet jedes Jahr in Italien statt. Einer der Top-Favorit für den Gesamt-Sieg 2024 ist der Slowene Tadej Pogačar. Mehrere österreichische Fahrer werden ebenfalls beim Giro d‘Italia mitfahren. Felix Großschartner ist Team-Kollege von Tadej Pogačar.

Ziel ist in Rom

Der Giro d‘Italia 2024 besteht aus 21 Etappen und etwas mehr als 3.300 Kilometer. Die 1. Etappe morgen beginnt in Venaria Reale und endet in Turin. Das Ziel der letzten Etappe am 26. Mai ist in der italienischen Hauptstadt Rom.