„Das Zielgruppen Büro“ hat eine Umfrage gemacht. Es ging darum, wie bekannt die österreichischen Kandidatinnen zum EU-Parlament in Österreich sind. Dafür wurden 1.500 Online-Interviews geführt. Die Umfrage hat gezeigt, dass jeder 3. Befragte in der Umfrage die österreichischen Kandidatinnen für die Wahl zum EU-Parlament nicht kannte.

Europäisches Parlament



Die EU-Parlamentswahlen finden am 9. Juni statt. Derzeit arbeiten im Europäischen Parlament 705 Abgeordnete. Im EU-Parlament werden Gesetze beschlossen, die für alle EU-Länder gelten. Österreich ist mit 19 Politikerinnen und Politikern im EU-Parlament vertreten. Um ins EU-Parlament zu kommen, muss eine Partei eine bestimmte Anzahl von Stimmen bekommen. Die Wahlen zum EU-Parlament finden alle 5 Jahre statt. Die Wahlen zum EU-Parlament finden in Österreich am 9. Juni 2024 statt.

Die österreichischen Spitzen-Kandidatinnen



Die bekanntesten Kandidatinnen der Parteien werden Spitzen-Kandidaten genannt. Die Spitzen-Kandidaten der österreichischen Parteien sind heuer:

Reinhard Lopatka (ÖVP)

Andreas Schieder (SPÖ)

Harald Vilimsky (FPÖ)

Lena Schilling (Grüne)

Helmut Brandstätter (NEOS)

Europäische Union



Die Europäische Union ist eine Gemeinschaft aus 27 Ländern in Europa. Die Europäische Union wird auch EU genannt. Diese 27 Länder arbeiten zusammen und haben gemeinsame Gesetze. Jedes EU-Land hat eine bestimmte Anzahl von Politikern im EU-Parlament.