Das Grazer Schienen-Werk feiert im Jahr 2024 das 170-jährige Jubiläum. Seit dem Jahr 1854 werden Fahr-Werke und Fahr-Gestelle für Züge in Graz produziert. Der Gründer des Werkes hieß Johann Weitzer. Seit dem Jahr 1990 gehört das Schienen-Werk zur Firma Siemens. Siemens hat seit damals viel Geld investiert, damit das Werk auf dem neusten Stand bleibt.

Kunden auf der ganzen Welt

Im Grazer Schienen-Werk werden Fahr-Werke produziert, die in Straßen-Bahnen weltweit eingesetzt werden. Zum Beispiel in Wien, London, Oslo oder Bangkok. Ebenso werden die Fahr-Werke in vielen Zügen verwendet. In Graz wurden seit 1998 mehr als 66.000 Fahr-Werke produziert und verschickt.

Großer Arbeit-Geber in Graz



Am Grazer Siemens-Werk arbeiten derzeit etwas mehr als 1.500 Menschen. Neben der Produktion gibt es eine eigene Abteilung für Forschung. Die Abteilung versucht unter anderem, die Produktionen von Siemens zu verbessern.