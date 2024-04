Gestern (16. April) hat es in der Börse in Kopenhagen einen Groß-Brand gegeben. Dabei wurde das alte Gebäude zerstört. Zum Beispiel sind Teile des Dachs und der bekannte Turm-Spitz eingestürzt. Die Börse zählt zu den bekanntesten Gebäuden der dänischen Hauptstadt. Sie wird von vielen Touristinnen besucht. In der Börse gibt es auch viele Gemälde und andere Kunst-Gegenstände zu sehen. Einige davon wurden beim Brand zerstört.

Die Kopenhagener Börse gibt es bereits seit 399 Jahren. Im kommenden Jahr wird das 400-jährige Jubiläum der Börse gefeiert. In einer Börse werden Aktien von Händlerinnen gekauft und verkauft. Aus diesem Grund hat es in letzter Zeit Bau-Arbeiten am Gebäude gegeben.