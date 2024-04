Dieses Jahr findet die Grazer Frühjahrs-Messe von 27. April bis zum 1. Mai statt. Wie gewohnt können die Besucherinnen unterschiedliche Aussteller in den Sektionen besuchen. Einige der bekannten Sektionen sind Kulinarik, Mode und Garten-Gestaltung. Neu in diesem Jahr sind die Sektionen Sport und Holz. In der Sport-Sektion wird es zum Beispiel Informationen über die steirischen Fußball-Vereine geben.

Wie immer gibt es unterschiedliche Arten von Eintritts-Karten:

· Tages-Eintritt an der Kassa für Erwachsene normal 10 Euro

· Tages-Eintritt im Vor-Verkauf für Erwachsene 6 Euro

· Familien-Ticket 25 Euro

· Am Sonntag (28. April) kostet der Familien-Eintritt 20 Euro

· Tages-Eintritt für Studierende 4 Euro