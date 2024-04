Im Sommer finden die Olympischen Spiele in Paris (Frankreich) statt. Heute (16. April) wurde in der griechischen Stadt Olympia das Olympische Feuer entfacht. Das Olympische Feuer gilt als Symbol der Hoffnung und des Friedens.

Die Olympischen Spiele finden vom 26. Juli bis 11. August in der französischen Haupt-Stadt Paris statt.

In den nächsten Tagen soll das Olympische Feuer per Staffel-Lauf durch verschiedene Regionen Griechenlands getragen werden. Am 8. Mai wird das Olympische Feuer in Marseille (Frankreich) erwartet.